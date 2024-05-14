Ксения Шойгу назвала Москву лидером по числу участников полумарафона «Забег.РФ»

Руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу назвала Москву лидером по числу участников мероприятия.

«В затылок всем городам и всем беговым столицам дышит Магадан. Там очень большое количество людей участвует, если мы говорим про пропорцию по населению... В этом году всех удивила Ялта... Вообще в целом удивила вся страна и вся международная часть, потому что нет ни одного региона, где была бы проблема с количеством участников... Для меня самые беговые города — это Нижний Новгород, Казань. Сама я побегу в Москве. Абсолютный лидер по объёму участников. Мы здесь вынуждены ограничиваться только вместимостью Васильевского спуска», — заявила она.

В этом году вместе с россиянами на старт выйдут участники One Run в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, Камеруне, Непале, Киргизии, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.

Забег состоится 19 мая и пройдёт на четырёх дистанциях разной сложности: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.