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Ксения Шойгу назвала Москву лидером по числу участников полумарафона «Забег.РФ»

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Руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу назвала Москву лидером по числу участников мероприятия.
Ксения Шойгу назвала Москву лидером по числу участников полумарафона «Забег.РФ»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«В затылок всем городам и всем беговым столицам дышит Магадан. Там очень большое количество людей участвует, если мы говорим про пропорцию по населению... В этом году всех удивила Ялта... Вообще в целом удивила вся страна и вся международная часть, потому что нет ни одного региона, где была бы проблема с количеством участников... Для меня самые беговые города — это Нижний Новгород, Казань. Сама я побегу в Москве. Абсолютный лидер по объёму участников. Мы здесь вынуждены ограничиваться только вместимостью Васильевского спуска», — заявила она.

В этом году вместе с россиянами на старт выйдут участники One Run в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, Камеруне, Непале, Киргизии, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане.

Забег состоится 19 мая и пройдёт на четырёх дистанциях разной сложности: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

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