Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон
- РИА Новости
«Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ. С удовольствием бы принял участие в полумарафоне как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело», — приводит слова Костомарова РИА Новости.
10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.
17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд.
Ранее Костомаров рассказал о своих возможностях на льду.