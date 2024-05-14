Костомаров заявил о желании пробежать полумарафон

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что хотел бы пробежать полумарафон.

«Я обожал всегда бегать, это давало силы для моих программ. С удовольствием бы принял участие в полумарафоне как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело», — приводит слова Костомарова РИА Новости.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд.

Ранее Костомаров рассказал о своих возможностях на льду.