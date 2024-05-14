«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с Семаком 25 мая

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, когда клуб подпишет новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Новый пятилетний контракт будет подписан 25 мая, в день 99-летия «Зенита», — приводит слова Илюхиной пресс-служба.

Она также отметила, что была достигнута договорённость о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба.

Семак возглавил команду в 2018 году. «Зенит» под его руководством выиграл пять чемпионатов России подряд.

В нынешнем сезоне команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Ранее Лунёв заявил, что лучшего варианта для «Зенита», чем Семак, из российских специалистов нет.