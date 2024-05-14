Медведев — о матче против Меджедовича: в какой-то момент подумал, что моей игры недостаточно для победы

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над сербом Хамадом Меджедовичем.

«В какой-то момент я подумал, что моей игры будет недостаточно для победы в матче. Поэтому я рад, что, даже играя не на пределе своих возможностей, смог победить. Завтра я постараюсь улучшить свой результат», — приводит слова Медведева АТР.

Россиянин обыграл серба со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Томми Полом.

Ранее Рублёв проиграл Мюллеру и не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Риме.