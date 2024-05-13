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Петржела: Личка доволен в «Динамо», верю, что он выиграет титул

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Динамо» одержит победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Петржела: Личка доволен в «Динамо», верю, что он выиграет титул
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что Марцел Личка максимально доволен в «Динамо» и не хочет куда-то переходить. Верю, что он выиграет титул», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

11 мая «Динамо» победило «Балтику» в 28-м туре РПЛ и возглавило турнирную таблицу с 53 очками. На втором месте — «Зенит» (51). Третий — «Краснодар» (50).

В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 18 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 14:00 мск.

Ранее Овечкин пожелал «Динамо» выиграть чемпионат России по футболу.

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