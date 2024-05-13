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Надаль: не хочу чувствовать себя беспомощным на «Ролан Гаррос»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё участие в Открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».
Надаль: не хочу чувствовать себя беспомощным на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Я не хочу чувствовать себя беспомощным. Если будет 0,01% вероятности, что я смогу быть конкурентоспособным, то я хочу попробовать. Если нет — предпочту сохранить счастливые воспоминания», — заявил Надаль France TV.

Напомним, что испанец является 22-кратным победителем турниров Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира. Также он — самый титулованный теннисист «Ролан Гаррос»: на его счету 14 побед.

Турнир пройдёт с 20 мая по 9 июня в Париже.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович потеряет статус первой ракетки мира, если не дойдёт до финала «Ролан Гаррос».

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