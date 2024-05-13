Мамаев: хочу, чтобы чемпионом стал Галицкий
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«Хотел бы, чтобы чемпионом стал «Краснодар». Я в этой команде провёл более пяти лет. Хочется, чтобы Галицкий стал чемпионом. Это тот человек, который со всех сторон этого заслуживает», — цитирует Мамаева «Чемпионат».
11 мая «Краснодар» уступил «Спартаку» со счётом 0:1. Команда в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Лидером является «Динамо» (53). Второй — «Зенит» (51).
Ранее Игорь Шалимов заявил, что игра с «Краснодаром» — ловушка для «Динамо».