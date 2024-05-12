«Аталанта» с Миранчуком победила «Рому» в Серии А
Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (18-я, 20-я минуты). Единственный гол «Ромы» на 66-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 88-й минуте игры.
«Аталанта» набрала 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Ромы» 60 очков и шестая позиция.
Ранее агент Миранчука прокомментировал будущее своего клиента.