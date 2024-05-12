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«Аталанта» с Миранчуком победила «Рому» в Серии А

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«Аталанта» победила «Рому» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, проходившая в Бергамо, завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (18-я, 20-я минуты). Единственный гол «Ромы» на 66-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 88-й минуте игры.

«Аталанта» набрала 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Ромы» 60 очков и шестая позиция.

Ранее агент Миранчука прокомментировал будущее своего клиента.

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