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Россиянка Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме

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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.
Россиянка Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В третьем круге она проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

В активе россиянки четыре двойные ошибки при одном реализованном брейк-пойнте из трёх. У представительницы Украины два эйса и одна двойная ошибка.

В следующем круге Свитолина сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее Касаткина проиграла Осаке и вылетела с турнира в Риме.

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