Россиянка Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме
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В третьем круге она проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 14 минут.
В активе россиянки четыре двойные ошибки при одном реализованном брейк-пойнте из трёх. У представительницы Украины два эйса и одна двойная ошибка.
В следующем круге Свитолина сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Ранее Касаткина проиграла Осаке и вылетела с турнира в Риме.