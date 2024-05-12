Россиянка Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.

В третьем круге она проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

В активе россиянки четыре двойные ошибки при одном реализованном брейк-пойнте из трёх. У представительницы Украины два эйса и одна двойная ошибка.

В следующем круге Свитолина сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Ранее Касаткина проиграла Осаке и вылетела с турнира в Риме.