«Сочи» сохранил шансы остаться в РПЛ по итогам сезона

«Сочи» сохраняет математические шансы на сохранение места в чемпионате России по футболу.

12 мая команда разгромила «Пари НН» со счётом 6:1 в матче 28-го тура РПЛ.

«Сочи» набрал 23 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, но сохраняет возможность остаться в высшем дивизионе.

В следующих играх команда встретится с «Краснодаром» и «Рубином». Сочинцам необходимо побеждать в этих матчах и ждать, что ближайшие соперники проиграют свои встречи.

Напомним, что у «Балтики» 26 очков и 15-е место, у «Оренбурга» и «Урала» по 29 очков (14-я и 13-я позиции).

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерял математические шансы на чемпионство.