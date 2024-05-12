Алаев: термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас в РПЛ чемпионская гонка

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о чемпионской гонке.

«Если лидеры в борьбе за чемпионство теряют очки, значит, чемпионат ровный. Каждый может обыграть каждого, интересный чемпионат. Термин «чемпионская возня» мне точно не нравится. У нас чемпионская гонка», — приводит слова Алаева Sport24.

На данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте — «Зенит» (51). Третий — «Краснодар» (50).

Ранее Алаев выразил желание, чтобы победитель лиги определился в 30-м туре.