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Алаев: термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас в РПЛ чемпионская гонка

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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о чемпионской гонке.
Алаев: термин «чемпионская возня» мне не нравится, у нас в РПЛ чемпионская гонка
  • РИА Новости

«Если лидеры в борьбе за чемпионство теряют очки, значит, чемпионат ровный. Каждый может обыграть каждого, интересный чемпионат. Термин «чемпионская возня» мне точно не нравится. У нас чемпионская гонка», — приводит слова Алаева Sport24.

На данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте — «Зенит» (51). Третий — «Краснодар» (50).

Ранее Алаев выразил желание, чтобы победитель лиги определился в 30-м туре.

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