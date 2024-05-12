Поединок между Нагибиным и Ялымовым признан несостоявшимся из-за судейской ошибки

Судейский комитет Федерации кикбоксинга России профессионального направления во главе с Эдгаром Сааряном пересмотрел поединок между Тимуром Нагибиным и Андреем Ялымовым.

Независимая судейская коллегия единогласным решением присудила победу Андрею Ялымову.

В соответствии с регламентом RCC результат боя не может быть изменён, поэтому по решению комитета ФКР бой признан несостоявшимся.

Боковые судьи поединка будут отстранены от работы в лиге RCC.

Изначально победителем поединка по раздельному решению судей был признан Нагибин. Бой проходил в Екатеринбурге по правилам К-1 в маленьких перчатках.

Ранее сообщалось, что Нагибин встретится с Владимиром Токовым на RCC 19.