Поединок между Нагибиным и Ялымовым признан несостоявшимся из-за судейской ошибки
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Независимая судейская коллегия единогласным решением присудила победу Андрею Ялымову.
В соответствии с регламентом RCC результат боя не может быть изменён, поэтому по решению комитета ФКР бой признан несостоявшимся.
Боковые судьи поединка будут отстранены от работы в лиге RCC.
Изначально победителем поединка по раздельному решению судей был признан Нагибин. Бой проходил в Екатеринбурге по правилам К-1 в маленьких перчатках.
Ранее сообщалось, что Нагибин встретится с Владимиром Токовым на RCC 19.