Камоцци считает, что «Спартаку» не стоит утверждать Слишковича главным тренером

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что красно-белые должны искать нового главного тренера.

«Считаю, что, несмотря на беспроигрышную серию «Спартака» при Слишковиче, руководству не стоит утверждать его главным тренером. Нужно искать нового тренера», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Напомним, что 14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности тренера был назначен Владимир Слишкович. Под руководством боснийского специалиста команда провела шесть матчей без поражений.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ.