Источник: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн рублей

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 млн рублей.

По информации Mash в Telegram-канале, ведомство заблокировало счета промоушена Eagle FC, благотворительного фонда, а также других фирм.

Несколько компаний, связанных с бойцом, закрылись после проверок ФНС из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Общая сумма задолженности составляет 306 688 389 рублей.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года россиянин удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого боец завершил спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал».