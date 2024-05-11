RT в Telegram
Подпишись

AS: Мбаппе может взять номер Модрича в «Реале»

Короткая ссылка
Стал известен игровой номер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе при переходе в мадридский «Реал».
AS: Мбаппе может взять номер Модрича в «Реале»
  • © AP Photo/Matthias Schrader

По информации AS, игрок хочет выступать под десятым номером в клубе. Он намерен взять его в случае ухода Луки Модрича. Если же хорват продолжит выступать за мадридцев, то француз будет играть с девяткой.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что после ухода Мбаппе у ПСЖ освободятся €225 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить