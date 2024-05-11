AS: Мбаппе может взять номер Модрича в «Реале»

Стал известен игровой номер нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе при переходе в мадридский «Реал».

По информации AS, игрок хочет выступать под десятым номером в клубе. Он намерен взять его в случае ухода Луки Модрича. Если же хорват продолжит выступать за мадридцев, то француз будет играть с девяткой.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что после ухода Мбаппе у ПСЖ освободятся €225 млн.