Финалистка юниорского Уимблдона-2023 получила временное отстранение за допинг
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Сообщается, что в её допинг-пробах, которые были сданы в феврале и марте 2024 года, были обнаружены следы триметазидина.
Отмечается, что вскрытие проб B подтвердило результаты анализа.
Бартунькова является финалисткой юниорского Уимблдона 2023 года. 8 апреля она поднялась на наивысшую в карьере 226-ю строчку рейтинга WTA.
Ранее сообщалось, что CAS сократил срок дисквалификации теннисистки Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.