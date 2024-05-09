Финалистка юниорского Уимблдона-2023 получила временное отстранение за допинг

В Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщили об отстранении 18-летней чешки Николы Бартуньковой.

Сообщается, что в её допинг-пробах, которые были сданы в феврале и марте 2024 года, были обнаружены следы триметазидина.

Отмечается, что вскрытие проб B подтвердило результаты анализа.

Бартунькова является финалисткой юниорского Уимблдона 2023 года. 8 апреля она поднялась на наивысшую в карьере 226-ю строчку рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что CAS сократил срок дисквалификации теннисистки Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.