RT в Telegram
Подпишись

Определились все участники олимпийского футбольного турнира

Короткая ссылка
Стали известны все участники турнира по футболу на Олимпийских играх в Париже.

Последнюю путёвку завоевала сборная Гвинеи. В стыковом матче команда победила Индонезию со счётом 1:0.

Всего на Олимпиаде сыграют 16 команд — сборные Франции, США, Гвинеи, Новой Зеландии, Аргентины, Марокко, Ирака, Украины, Узбекистана, Испании, Египта, Доминиканской Республики, Японии, Парагвая, Мали и Израиля.

Команды на турнире будут разделены на четыре группы.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет, чтобы Мбаппе отпустили на Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить