Определились все участники олимпийского футбольного турнира

Стали известны все участники турнира по футболу на Олимпийских играх в Париже.

Последнюю путёвку завоевала сборная Гвинеи. В стыковом матче команда победила Индонезию со счётом 1:0.

Всего на Олимпиаде сыграют 16 команд — сборные Франции, США, Гвинеи, Новой Зеландии, Аргентины, Марокко, Ирака, Украины, Узбекистана, Испании, Египта, Доминиканской Республики, Японии, Парагвая, Мали и Израиля.

Команды на турнире будут разделены на четыре группы.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет, чтобы Мбаппе отпустили на Олимпиаду.