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Сафиуллин проиграл Муте на старте «Мастерса» в Риме

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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.
Сафиуллин проиграл Муте на старте «Мастерса» в Риме
  • Gettyimages.ru

В первом круге он проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 2:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Россиянин сделал три подачи навылет и четыре двойные ошибки при трёх реализованных брейк-пойнтах из семи. Его соперник совершил два эйса и четыре двойные ошибки.

В следующем круге Муте сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Котов разгромил Михельсена и вышел во второй круг «Мастерса» в Риме.

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