Сафиуллин проиграл Муте на старте «Мастерса» в Риме
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В первом круге он проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 2:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.
Россиянин сделал три подачи навылет и четыре двойные ошибки при трёх реализованных брейк-пойнтах из семи. Его соперник совершил два эйса и четыре двойные ошибки.
В следующем круге Муте сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Ранее Котов разгромил Михельсена и вышел во второй круг «Мастерса» в Риме.