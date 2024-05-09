Сафиуллин проиграл Муте на старте «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

В первом круге он проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 2:6. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

Россиянин сделал три подачи навылет и четыре двойные ошибки при трёх реализованных брейк-пойнтах из семи. Его соперник совершил два эйса и четыре двойные ошибки.

В следующем круге Муте сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Ранее Котов разгромил Михельсена и вышел во второй круг «Мастерса» в Риме.