Лесовой вернётся в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби» из Хайфы
- РИА Новости
«Даниил на данный момент мало играет за команду. У него контракт с «Динамо», поэтому он вернётся к нам. Дальше мы вместе с его представителями будем искать варианты продолжения его карьеры», — цитирует Гафина «Матч ТВ».
Как сообщает Sport5, полузащитник не оправдал возложенных на него надежд.
2 февраля «Динамо» объявило о переходе игрока в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
Ранее бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможных шансах столичного клуба на победу в РПЛ.