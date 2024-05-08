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Лесовой вернётся в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби» из Хайфы

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что полузащитник Даниил Лесовой, арендованный «Маккаби» из Хайфы, вернётся в расположение столичного клуба.
Лесовой вернётся в «Динамо» после окончания аренды в «Маккаби» из Хайфы
  • РИА Новости

«Даниил на данный момент мало играет за команду. У него контракт с «Динамо», поэтому он вернётся к нам. Дальше мы вместе с его представителями будем искать варианты продолжения его карьеры», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

Как сообщает Sport5, полузащитник не оправдал возложенных на него надежд.

2 февраля «Динамо» объявило о переходе игрока в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 

Ранее бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможных шансах столичного клуба на победу в РПЛ.

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