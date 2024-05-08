Хуммельс — о победе над ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов: это большой день для всех нас
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- © Martin Meissner
«Это большой день для всех нас. Мы очень близки к тому, чтобы реализовать мечту, но сейчас мне нужно хорошенько отпраздновать эту победу», — приводит слова Хуммельса Fantacalcio Pazzi di Fanta.
Встреча, проходившая в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил защитник «шмелей» Матс Хуммельс, отличившийся после розыгрыша углового.
Таким образом, подопечные Эдина Терзича по сумме двух матчей (1:0, 1:0) вышли в финал турнира впервые с 2013 года — тогда дортмундский клуб уступил «Баварии» со счётом 1:2.
Соперник «шмелей» станет известен 8 мая в ответной встрече «Бавария» — «Реал» (2:2).
Ранее ПСЖ установил рекорд Лиги чемпионов по ударам в каркас ворот.