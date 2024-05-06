Непомнящий: в шахматах 15—17% нечестных игроков

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказал мнение, что в шахматах присутствуют нечестные игроки.

«Если представлять шахматы как некий объект на пересечении классического спорта и киберспорта, особенно в последнее время, когда проводится много турниров в интернете, я бы навскидку оценил количество нечестных игроков в 15—17%. Читерить в шахматах довольно просто, есть много способов, особенно если мы говорим про игру онлайн, из дома», — сказал Непомнящий на своём YouTube-канале.

Непомнящий располагается на четвёртом месте в рейтинге ФИДЕ после Турнира претендентов.

Двукратный вице-чемпион мира набрал 12 рейтинговых очков и обогнал по этому показателю 17-го чемпиона мира по шахматам Дин Лижэня из Китая.

Лидирует в рейтинге Магнус Карлсен (Норвегия) — 2830 очков. Второе место занимает Фабиано Каруана (США) — 2805 (+2 очка). Замыкает тройку Хикару Накамура (США) — 2794 (+5 очков).

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