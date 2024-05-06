Карякин поддержал слова Вяльбе о Путине

Российский шахматист Сергей Карякин высказался о словах главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о поддержке президента РФ Владимира Путина.

«Заявление Вяльбе эмоциональное, но мы все поддерживаем нашего президента и готовы сделать всё для того, чтобы цели и задачи нашей страны были реализованы. Я не люблю громкие слова и лозунги, но всё, что от меня зависит, всё, что надо сделать», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.

Напомним, что Вяльбе назвала президента России Путина настоящим мужчиной.

Ранее Карякин заявил, что глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.