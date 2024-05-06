RT в Telegram
Подпишись

Карякин поддержал слова Вяльбе о Путине

Короткая ссылка
Российский шахматист Сергей Карякин высказался о словах главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о поддержке президента РФ Владимира Путина.
Карякин поддержал слова Вяльбе о Путине
  • РИА Новости

«Заявление Вяльбе эмоциональное, но мы все поддерживаем нашего президента и готовы сделать всё для того, чтобы цели и задачи нашей страны были реализованы. Я не люблю громкие слова и лозунги, но всё, что от меня зависит, всё, что надо сделать», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.

Напомним, что Вяльбе назвала президента России Путина настоящим мужчиной.

Ранее Карякин заявил, что глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить