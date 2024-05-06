Беллингем: подписание контракта с «Реалом» — лучшее, что когда-либо случалось со мной

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал о подписании соглашения с мадридским клубом.

«Реал Мадрид — это особенный клуб. Подписание контракта с этим клубом — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Это главное событие в моей жизни в 2023 году», — приводит слова Беллингема Madrid Universal в социальных сетях.

В нынешнем сезоне англичанин провёл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

20-летний Беллингем подписал контракт летом 2023-го, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Ранее «Реал» стал чемпионом Испании в 36-й раз.