Валиеву и Щербакову исключили из списка действующих спортсменов в базе данных «Спорт вокруг»
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Эта база сотрудничает с несколькими федерациями, включая Федерацию фигурного катания Москвы.
Щербакова и Валиева были перенесены в список «Бывшие спортсмены».
Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине.
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Ранее Щербакова показала фото на паспортах в 14 и 20 лет.