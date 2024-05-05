Валиеву и Щербакову исключили из списка действующих спортсменов в базе данных «Спорт вокруг»

Российских фигуристок Анну Щербакову и Камилу Валиеву исключили из списка действующих спортсменов школы «Хрустальный» в базе данных сайта «Спорт вокруг».

Эта база сотрудничает с несколькими федерациями, включая Федерацию фигурного катания Москвы.

Щербакова и Валиева были перенесены в список «Бывшие спортсмены».

Напомним, что Анна является чемпионкой мира, золотой и серебряной медалисткой первенства Европы, победительницей Олимпиады 2022 года в Пекине.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее Щербакова показала фото на паспортах в 14 и 20 лет.