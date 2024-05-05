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Янсен подтвердил, что вёл переговоры со «Спартаком»

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Нидерландский тренер Паскаль Янсен высказался о переговорах со «Спартаком».

«Это действительно был конкретный вариант. Я серьёзно отношусь к каждому клубу, поэтому серьёзно рассматривал и «Спартак». Этот вариант обсуждался с обеих сторон», — приводит слова Янсена ESPN.

В СМИ появлялась информация, что Ивич и Янсен — главные кандидаты на пост главного тренера красно-белых.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял команду с 2022 года.

Янсен с 2020 по 2024 год был наставником «АЗ Алкмар».

Ранее сообщалось, что вариант со «Спартаком» — не приоритетный для Ивича.

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