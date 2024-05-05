Самсонов — о вылете от «Бостона»: тяжело так заканчивать сезон

Российский вратарь «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов высказался о поражении от «Бостон Брюинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я усиленно готовился к последней игре, правда. Тяжёлый старт для нас, много новых хоккеистов. Нужно просто сыгрываться, результат вы видите. Нужно быть командой и биться. Тяжело так заканчивать сезон», — цитирует Самсонова пресс-служба НХЛ.

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась в овертайме со счётом 2:1.

На 50-й минуте игры счёт открыл нападающий «Торонто» Вильям Нюландер. Позже защитник «Бостона» Хампус Линдхольм сравнял счёт. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. Самсонов отразил 29 бросков из 31.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Бостона».

В следующем раунде «Бостону» будет противостоять «Флорида Пантерз».

Ранее сообщалось, что «Вегас» победил «Даллас» и перевёл серию в седьмой матч.