Девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире к Олимпиаде

Девять российских гребцов на байдарках и каноэ смогут принять участие в отборочном турнире к Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.