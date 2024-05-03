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Костомаров: сейчас хотел бы вновь посетить турнир Большого шлема

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о желании посетить теннисный турнир Большого шлема.
Костомаров: сейчас хотел бы вновь посетить турнир Большого шлема
  • РИА Новости

«У меня дочка занимается большим теннисом, поэтому, конечно, когда-нибудь хотелось бы посетить турнир Большого шлема, было бы круто. Хотя я уже был в своей жизни два раза на US Open, лет 15—20 назад. Но сейчас хотел бы вновь посетить», — цитирует Костомарова ТАСС.

Он также подчеркнул, что его любимыми теннисистами являются серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

10 января 2023 года Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря фигурист впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал о тренировках с футбольным мячом.

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