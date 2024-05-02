Relevo: в «Реале» допускают, что Куртуа сыграет в важнейших матчах в конце сезона

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа может вернуться на поле уже в этом сезоне.

По информации Relevo, игроки и тренерский штаб верят, что вратарь готов сыграть в важнейших матчах на финише сезона. В клубе считают, что Андрей Лунин не дотягивает до уровня бельгийца, но отмечают его прогресс.

Напомним, что украинский вратарь стал основным в команде после того, как Куртуа выбыл на длительный срок. В августе он порвал крестообразную связку и получил травму мениска.

Ранее сообщалось, что Лунин продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с повышением зарплаты.