Relevo: в «Реале» допускают, что Куртуа сыграет в важнейших матчах в конце сезона
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По информации Relevo, игроки и тренерский штаб верят, что вратарь готов сыграть в важнейших матчах на финише сезона. В клубе считают, что Андрей Лунин не дотягивает до уровня бельгийца, но отмечают его прогресс.
Напомним, что украинский вратарь стал основным в команде после того, как Куртуа выбыл на длительный срок. В августе он порвал крестообразную связку и получил травму мениска.
Ранее сообщалось, что Лунин продлит контракт с «Реалом» до 2028 года с повышением зарплаты.