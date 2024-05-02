RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе: зачем мне приглашать каких-то норвежцев-русофобов на наши старты?

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о приглашении спортсменов из других стран на внутренние соревнования.
Вяльбе: зачем мне приглашать каких-то норвежцев-русофобов на наши старты?
  • РИА Новости

«Дело в том, что абсолютно всех лидеров мирового лыжного спорта мы знаем в лицо. И все они выступают на Кубке мира. К нам они не поедут ни за какие деньги. Не говоря уже о том, что звать сюда кого-то насильно и платить им деньги за участие, на мой взгляд, преступление. Никто ведь не грустит, что нас нет на тех же этапах Кубка мира. Более того, ещё и грязью поливают всячески. Зачем мне пытаться приглашать каких-то норвежцев, когда даже Йоханнес Клебо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия?» — сказала она в интервью RT.

Ранее Вяльбе рассказала, как относится к критике в свой адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить