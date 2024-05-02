Вяльбе: зачем мне приглашать каких-то норвежцев-русофобов на наши старты?

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о приглашении спортсменов из других стран на внутренние соревнования.

«Дело в том, что абсолютно всех лидеров мирового лыжного спорта мы знаем в лицо. И все они выступают на Кубке мира. К нам они не поедут ни за какие деньги. Не говоря уже о том, что звать сюда кого-то насильно и платить им деньги за участие, на мой взгляд, преступление. Никто ведь не грустит, что нас нет на тех же этапах Кубка мира. Более того, ещё и грязью поливают всячески. Зачем мне пытаться приглашать каких-то норвежцев, когда даже Йоханнес Клебо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия?» — сказала она в интервью RT.

Ранее Вяльбе рассказала, как относится к критике в свой адрес.