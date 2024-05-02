Борец Угуев: я думаю, что нас допустят к Олимпиаде в Париже
- РИА Новости
«Будет ли тяжёлым ударом, если нас не допустят? Нет, не будет. Это жизнь. Это всего лишь борьба. Обидно будет за труд, который мы проделали. Я думаю, что нас допустят», — цитирует борца пресс-служба ФСБР.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.