Кроос заявил, что ещё не определился со своим будущим

Немецкий игрок мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своём будущем.

«Ещё не знаю. Сейчас не идёт речь о личных решениях. Я рад, что мы всё ещё в игре в этой части сезона и, надеюсь, доберёмся до финала Лиги чемпионов», — цитирует Крооса SPORT1.

Напомним, что контракт полузащитника истекает по окончании сезона. По информации СМИ, игрок продлит соглашение с клубом. Он также вернулся в сборную Германии после трёхлетнего перерыва.

Ранее Кроос заявил, что «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией».