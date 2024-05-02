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Кроос заявил, что ещё не определился со своим будущим

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Немецкий игрок мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своём будущем.
Кроос заявил, что ещё не определился со своим будущим
  • Gettyimages.ru

«Ещё не знаю. Сейчас не идёт речь о личных решениях. Я рад, что мы всё ещё в игре в этой части сезона и, надеюсь, доберёмся до финала Лиги чемпионов», — цитирует Крооса SPORT1.

Напомним, что контракт полузащитника истекает по окончании сезона. По информации СМИ, игрок продлит соглашение с клубом. Он также вернулся в сборную Германии после трёхлетнего перерыва.

Ранее Кроос заявил, что «Реал» заслужил ничью в матче с «Баварией».

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