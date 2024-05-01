В «Пари НН» сообщили, когда Юран попрощается с командой
- РИА Новости
«Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Нужно было дать игрокам отдохнуть пару дней. Психологическая обстановка не самая простая. Сегодня команда выходит и тренер попрощается с ней», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.
Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.