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В «Пари НН» сообщили, когда Юран попрощается с командой

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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал отставку Сергея Юрана из клуба.
В «Пари НН» сообщили, когда Юран попрощается с командой
  • РИА Новости

«Сегодня Сергей Николаевич попрощается с командой. Нужно было дать игрокам отдохнуть пару дней. Психологическая обстановка не самая простая. Сегодня команда выходит и тренер попрощается с ней», — цитирует Кондратова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.

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