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Третьяк: 70% успеха «Флориды» — это Бобровский

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что 70% успеха «Флориды» в сезоне НХЛ принадлежит Сергею Бобровскому.
Третьяк: 70% успеха «Флориды» — это Бобровский
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Флорида» очень здорово прошла регулярный чемпионат, лучше, чем «Тампа». Ну и 70% успеха — это Бобровский. Я посмотрел, какие он шайбы вылавливает. У него сейчас пик формы», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что Бобровский выделяется среди всех российских вратарей.

В первом раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Тампу». Бобровский был признан второй звездой пятого матча.

Ранее сообщалось, что Бобровский вошёл в шорт-лист из трёх претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ.

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