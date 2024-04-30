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Медведев: после матча Бублик сказал мне, что тоже умер

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче с казахстанцем Александром Бубликом в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Медведев: после матча Бублик сказал мне, что тоже умер
  • Gettyimages.ru

«Тяжёлый матч. В итоге я устал бегать за дроп-шотами. После матча Бублик сказал мне, что тоже умер. Хорошо, по крайней мере, я не один», — сказал Медведев после матча.

Игра завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

В следующем раунде Медведев может сыграть с экс первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем в случае его победы над Иржи Легечкой.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

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