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Президент РФС не исключил пересмотра лимита на легионеров в РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.
Президент РФС не исключил пересмотра лимита на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Всё возможно. Закончится сезон, подведём итоги. Налоги на легионеров? Если клубы поддержат, то, может, вернёмся к рассмотрению вопроса. Но я сомневаюсь», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

С сезона-2022/23 клубы РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

Ранее сообщалось, что КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков.

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