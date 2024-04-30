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КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом».
КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков
  • РИА Новости

«Рассмотрим скандирование болельщиками оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Также у команды хозяев задержка выхода на поле перед матчем на две минуты», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счётом 3:2. 

Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Олегу Романцеву не поздно возглавить «Спартак».

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