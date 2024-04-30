КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о нарушениях в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Локомотивом».

РИА Новости