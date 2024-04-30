КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков
- РИА Новости
«Рассмотрим скандирование болельщиками оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Также у команды хозяев задержка выхода на поле перед матчем на две минуты», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счётом 3:2.
Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).
Ранее Юрий Сёмин заявил, что Олегу Романцеву не поздно возглавить «Спартак».