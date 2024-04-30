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Дюков: неправильно, что Федун пропускает который по счёту исполком

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал пропуски исполкома организации экс-владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
Дюков: неправильно, что Федун пропускает который по счёту исполком
  • РИА Новости

«Федун не писал о выходе из исполкома, но он действительно пропускает который по счёту исполком. Это неправильно. Собираюсь в ближайшее время переговорить с ним», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

22 августа 2022 года Федун ушёл с поста президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун заявил, что «Спартак» ещё сможет бороться за медали РПЛ.

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