Наместникову диагностировали перелом челюсти после попадания шайбы

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников получил повреждение челюсти после матча с «Колорадо Эвеланш».

«Это перелом челюсти, скуловая кость не пострадала, но он провёл в госпитале всю ночь. Сейчас его отпустили. Я написал ему ночью, утром он мне ответил. Он чувствует себя лучше, сегодня он вернётся к нам», — приводит слова главного тренера Рика Боунесса TSN.

В матче с «Колорадо Эвеланш» (1:5) одноклубник россиянина попал шайбой ему в голову. Наместникова под руки увели со льда через скамейку запасных соперника.

Ранее сообщалось, что в «Виннипеге» молятся за здоровье Наместникова.