Наместникову диагностировали перелом челюсти после попадания шайбы
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«Это перелом челюсти, скуловая кость не пострадала, но он провёл в госпитале всю ночь. Сейчас его отпустили. Я написал ему ночью, утром он мне ответил. Он чувствует себя лучше, сегодня он вернётся к нам», — приводит слова главного тренера Рика Боунесса TSN.
В матче с «Колорадо Эвеланш» (1:5) одноклубник россиянина попал шайбой ему в голову. Наместникова под руки увели со льда через скамейку запасных соперника.
Ранее сообщалось, что в «Виннипеге» молятся за здоровье Наместникова.