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Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут

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Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о своём назначении в воронежский клуб.
Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Как быстро удалось договориться о назначении в «Факел»? Звонок поступил в два часа ночи. У меня было время подумать 30 минут. Столько и подумал», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам. Позже воронежский клуб сообщил о назначении Игоря Черевченко.

«Факел» с 27 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ и покинул зону стыковых матчей.

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