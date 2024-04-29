Черевченко: над предложением возглавить «Факел» думал 30 минут

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко высказался о своём назначении в воронежский клуб.

«Как быстро удалось договориться о назначении в «Факел»? Звонок поступил в два часа ночи. У меня было время подумать 30 минут. Столько и подумал», — цитирует Черевченко «Матч ТВ».

26 апреля «Факел» объявил об уходе с поста главного тренера Сергея Ташуева по личным обстоятельствам. Позже воронежский клуб сообщил о назначении Игоря Черевченко.

«Факел» с 27 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Факел» сыграл вничью с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ и покинул зону стыковых матчей.