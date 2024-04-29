Чернышенко: порядка 2 тысяч спортивных мероприятий пройдёт в России летом

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о запланированных в стране спортивных мероприятиях на летний период 2024 года.

«С июня по август пройдёт не менее 2 тыс. спортивных мероприятий, из которых 67 — это международные. Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Состоятся также VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». Ралли «Шелковый путь» пройдёт от Томска до Улан-Батора — всего участники преодолеют 5,5 тыс. км», — отметил Чернышенко, слова которого приводит «Матч ТВ».

По словам вице-премьера, все мероприятия проводятся с целью популяризировать спорт в России. И они помогут достичь цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью.

Он подчеркнул, что спорт — неотъемлемая часть жизни многих россиян.

Ранее Чернышенко заявил, что санкции являются подарком для российского спорта.