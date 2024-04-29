Нобоа: Бердыев много кричал, для меня это было ненормально

Бывший полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа рассказал о работе с экс-тренером казанской команды Курбаном Бердыевым.

«Бердыев — такой человек, который очень много кричит. Он не даёт тебе расслабляться. Для меня это было ненормально. У нас в Южной Америке не так», — приводит слова Кристиана Нобоа Sport24.

По словам игрока, он позже осознал, что таким образом тренер пытался его мотивировать.

Напомним, что Бердыев является двукратным чемпионом России с «Рубином». Последним клубом специалиста в Российской премьер-лиге стал «Сочи».

Ранее Нобоа признался, что ему тяжело далось решение уехать из России.