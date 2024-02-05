Нобоа признался, что ему тяжело далось решение уехать из России

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил свой отъезд из России и возвращение на родину.

«Это решение далось мне нелегко. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину», — цитирует Нобоа СЭ.

«Сочи» 24 января объявил об уходе игрока. Он подписал контракт с эквадорским клубом «Эмелек».

Всего за сочинскую команду Нобоа провёл 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта.