Нобоа признался, что ему тяжело далось решение уехать из России
«Это решение далось мне нелегко. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину», — цитирует Нобоа СЭ.
«Сочи» 24 января объявил об уходе игрока. Он подписал контракт с эквадорским клубом «Эмелек».
Всего за сочинскую команду Нобоа провёл 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.
Ранее Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта.