Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что на данный момент приостановил получение российского паспорта.

«Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. Для этого нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Этот вопрос я пока приостановил», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

«Сочи» 24 января объявил об уходе Нобоа.

Всего за «Сочи» Нобоа провёл 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Андрей Фёдоров считает, что «Сочи» стоило сохранить в составе Нобоа.