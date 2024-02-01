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Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта

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Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что на данный момент приостановил получение российского паспорта.
Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. Для этого нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Этот вопрос я пока приостановил», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

«Сочи» 24 января объявил об уходе Нобоа. 

Всего за «Сочи» Нобоа провёл 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Андрей Фёдоров считает, что «Сочи» стоило сохранить в составе Нобоа.

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