Нобоа заявил, что приостановил получение российского паспорта
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«Пока не могу сказать, что будет с получением российского паспорта. Для этого нужно жить в России, доделать все документы, но я уехал. Этот вопрос я пока приостановил», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».
«Сочи» 24 января объявил об уходе Нобоа.
Всего за «Сочи» Нобоа провёл 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Андрей Фёдоров считает, что «Сочи» стоило сохранить в составе Нобоа.