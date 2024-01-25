Экс-футболист «Рубина» Фёдоров: уход Нобоа из «Сочи» — потеря для РПЛ

Бывший главный тренер клуба «Локомотив-Казанка» Андрей Фёдоров считает, что «Сочи» стоило сохранить в составе эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа.

«Я считаю, уход такого игрока — потеря для РПЛ, потому что он давал красок. Есть момент возраста. Если не нашлось тренера или руководителя команды, который хотел бы увидеть его у себя, ну, это жизнь. Он закончит карьеру очень хорошо. Потому что закончит в клубе, который его воспитал», — цитирует Фёдорова Metaratings.

«Сочи» 24 января объявил об уходе Нобоа. Игрок возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», за который дебютировал на профессиональном уровне.

Всего за «Сочи» Нобоа провёл 116 матчей, забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Нобоа не исключил, что может покинуть «Сочи» зимой.