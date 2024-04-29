Ковальчук посоветовал «Динамо» доверять Смолову

Нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук оценил шансы «Динамо» на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Я думаю, что команда хорошая, молодая, с хорошими иностранцами. Главное, чтобы Смолову больше доверяли, тогда точно что-нибудь выиграют», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.