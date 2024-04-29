В Москве стартовал юбилейный Московский полумарафон, он проходит в десятый раз.

У стадиона «Лужники» стартовали как забег на 21,1 км, так и эстафеты. По данным, которые представил директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов, в мероприятии будут участвовать около 14 тыс. человек.

Как стало известно ранее, полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» состоится 19 мая во всех регионах страны. В 2023 году к акции впервые присоединились пять стран, в 2024-м их число выросло до 14. За рубежом мероприятие проходит под названием One Run.