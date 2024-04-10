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Полумарафон «ЗаБег.РФ»/One Run пробегут 15 стран в один день

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Полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» состоится 19 мая во всех регионах страны. В 2023 году к акции впервые присоединилось пять стран, в 2024-м их число выросло до 14. За рубежом мероприятие проходит под названием One Run.
Полумарафон «ЗаБег.РФ»/One Run пробегут 15 стран в один день
  • РИА Новости

Таким образом, в 2024 году полумарафон «ЗаБег.РФ»/One Run пробегут 15 стран в один день.

Как ожидается, на старт международного полумарафона выйдут более 160 тыс. человек.

Предусмотрено четыре дистанции разной сложности — 1,5, 10 и 21,1 км. В регионах старт запланирован на 9:00 мск, в других странах время может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий.

«Для меня «ЗаБег», или теперь One Run, — это одно из самых значимых мероприятий в году. Начиная с 2017 года к полумарафону присоединялось всё больше и больше городов России и тысячи новых участников, что позволило ему дважды войти в Книгу рекордов Гиннесса. В прошлом году забег вышел за пределы нашей страны. Мы показали самый высокий уровень, который заметили и оценили», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

Маршруты дистанций охватывают центральные районы столиц, набережные, главные площади городов, основные достопримечательности, парки.

Среди стран-участниц — Египет, Сербия, Бразилия, Армения.

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