Личка: за Тюкавиным следят и «Зенит», и европейские клубы

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об игре нападающего команды Константина Тюкавина после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:0).

«У Тюки 13+9, у него лучший показатель в чемпионате. 100%, что за ним следит и «Зенит», и европейские клубы. Это нормально. Будем работать до лета, а потом посмотрим, что будет», — цитирует Личку «Матч ТВ».

На счету игрока 13 мячей в лиге. Он занимает третье место в бомбардирской гонке. Лидером является Матео Кассьерра из «Зенита», у которого в активе 16 голов.

21-летний Тюкавин отметился голом в пятом матче РПЛ подряд. Всего в чемпионате он провёл 27 игр.

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.