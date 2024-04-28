Семак: сложно мотивировать команду, когда ты всё время выигрываешь

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Динамо».

«В атаке мы не такие яркие, но ребята стараются. Мотивировать команду сложно, когда ты всегда выигрываешь. Вопросов к игрокам нет, такие периоды бывают. Мы боремся за высокие места», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Подопечные Семака не могут забить во втором матче РПЛ подряд. В прошлой игре сине-бело-голубые уступили «Рубину» — 0:2.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — третьи (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.